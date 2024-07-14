Группа стран НАТО выделит $1 млрд на расширение обмена космическими разведданными

Группа из 17 стран - участниц НАТО обязалась выделить $1 млрд на программу Постоянного наблюдения НАТО из космоса (The Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается на сайте Североатлантического альянса, она должна повысить способность союзников "отслеживать деятельность на земле и на море с беспрецедентной точностью и оперативностью".

Согласно информации пресс-релиза, соответствующий документ был подписан на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО. Как уточняется, APSS представляет собой крупнейшую в истории альянса "многонациональную инвестицию в космический потенциал". С подписанием меморандума программа перешла к этапу осуществления, в ходе которого в течение следующих 5 лет 17 стран НАТО выделят "более чем $1 млрд для использования коммерческих и национальных космических средств и расширения передовых возможностей их эксплуатации".

Очередной саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.

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