Дональд Трамп после покушения призвал американцев к единству

Бывший президент США Дональд Трамп призвал соотечественников не допустить раскола и проявить силу и решимость после покушения на митинге, написал Трамп в соцсетях, передает Day.Az.

"Нам нужно больше, чем когда-либо, чтобы мы сохраняли единство, чтобы показать наш истинный американский характер, оставаться сильными и решительными и не позволить злу победить", - отметил он.

Трамп добавил, что жители страны молятся за выздоровление пострадавших во время нападения и что нападение не напугало экс-президента и его сторонников.

Он также сказал, что выступит на съезде Республиканской партии на следующей неделе в Милуоки, штат Висконсин.

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