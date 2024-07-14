Нетаньяху в своих недавних заявлениях выдвинул новые условия по перемирию в Газе

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своих последних заявлениях выдвинул новые условия по перемирию в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.

Глава политбюро ХАМАС отметил, что недавние удары израильских ВС по Хан-Юнису и району аш-Шати произошли, "несмотря на конструктивную позицию ХАМАС и фракций сопротивления в отношении переговоров о прекращении огня". "Вместе с тем в ходе своих недавних заявлений Нетаньяху выдвинул новые условия, которые не фигурировали в предложениях сторон, передававшихся через посредников", - говорится в заявлении. Хания выразил убеждение, что Нетаньяху хочет эскалации военных действий в секторе Газа и не намерен достичь соглашения.

В свою очередь президент Ирана решительно осудил удары израильских ВС по гуманитарной зоне Аль-Маваси в районе Хан-Юниса на юге анклава.

13 июля израильские силы нанесли удар по району Аль-Маваси, где находились палатки для временно перемещенных лиц. По данным Минздрава анклава, в результате атаки 90 палестинцев погибли, около 300 получили ранения. По сведениям телеканала Al Hadath, основной целью удара была ликвидация руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

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