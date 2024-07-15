Трамп оценил работу Секретной службы США после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп, который пережил покушение на митинге в Пенсильвании, назвал работу секретной службы США фантастической, поскольку она ликвидировала стрелка с первого раза. Как передает Day.Az, с таким заявлением он выступил в интервью газете New York Post.

"Они проделали фантастическую работу... Это сюрреалистично для всех нас", - подчеркнул он.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

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