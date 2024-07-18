Трампа поддержали повязками на ушах

Многие представители Республиканской партии, приехавшие на съезд в Милуоки, начали носить на ушах повязки в знак солидарности с пережившим покушение кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az, об этом пишет издание The Hill.

Отмечается, что повязки республиканцев копируют ту, которая была на простреленном ухе Трампа в первый день съезда Республиканской партии. В последующие дни некоторые республиканцы постарались повторить образ экс-президента.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

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