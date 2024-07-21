Граждане Франции несколько лет пили воду с фекалиями

Французские граждане несколько лет пили воду с фекалиями.

Как передает Day.Az, Nestlé несколько лет продавала воду, загрязнённую фекалиями и бактериями, как "природную минеральную воду"

Расследования показали, что источники минеральной воды во Франции были загрязнены фекалиями, бактериями кишечной палочки и пестицидами. А такие компании, как Nestlé, незаконно фильтровали её и перепродавали, как "природную минеральную воду".

За последние 15 лет сумма мошенничества составила 3 миллиарда евро. Организация потребителей foodwatch призывала власти Франции привлечь виновных к ответственности.

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