Граждане Франции несколько лет пили воду с фекалиями - шокирующие подробности
Французские граждане несколько лет пили воду с фекалиями.
Как передает Day.Az, Nestlé несколько лет продавала воду, загрязнённую фекалиями и бактериями, как "природную минеральную воду"
Расследования показали, что источники минеральной воды во Франции были загрязнены фекалиями, бактериями кишечной палочки и пестицидами. А такие компании, как Nestlé, незаконно фильтровали её и перепродавали, как "природную минеральную воду".
За последние 15 лет сумма мошенничества составила 3 миллиарда евро. Организация потребителей foodwatch призывала власти Франции привлечь виновных к ответственности.
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