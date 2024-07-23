В Японии заявили, что будут координировать действия с США, независимо от выборов

Токио будет поддерживать тесные связи и координировать действия с Вашингтоном, независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос о возможном влиянии решения американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки на политику в отношении КНДР и Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Альянс Японии и США является основой внешней политики и политики в области безопасности нашей страны", - сказал он, отметив, что в Токио внимательно следят за развитием ситуации за океаном.

"В любом случае важно, что, независимо от результатов президентских выборов в США, мы будем поддерживать тесные связи с правительством США, реагируя на различные ситуации, которые могут возникать в дальнейшем, и проводя необходимую регулировку политики вместе с правительством США", - добавил Хаяси.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида также отметил, что в Токио будут следить за ситуацией за океаном, поскольку "альянс Японии и США является основой дипломатии и безопасности" его страны. Он также выразил мнение, что Байден стремился принять "лучшее политическое решение".

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