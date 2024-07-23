Польша планирует увеличить затраты на покупку вооружений

Расходы Польши на закупку новых вооружений будут расти ежегодно до 2027 года, когда достигнут 73 млрд злотых (около $18,25 млрд).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал money.pl.

По его данным, в 2024 году правительство выделило на новые вооружения 53 млрд злотых (около $13,25 млрд), на 12 млрд злотых (около $3 млрд) больше, чем в 2023 году.

Дороже всего оборонному бюджету обойдется закупка в Южной Корее танков K2PL, на что планируется истратить 67,2 млрд злотых (около $16,8 млрд), 96 американских вертолетов AH-64E Apache, а также систем РСЗО HIMARS и новых БМП Borsuk польского производства, стоимость которых составит 60 млрд злотых (около $15 млрд).

Портал указывает, что значительный рост военных расходов приведет к тому, что госдолг Польши в 2026 году составит 60,5% ВВП, а в 2027 году - 61,3%. В 2023 году этот показатель равнялся неполным 50% ВВП Польши.

По прогнозам портала, после 2027 года расходы бюджета на закупки вооружений сократятся, но все равно не опустятся ниже уровня 2023 года.

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