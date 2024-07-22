https://news.day.az/world/1676526.html Премьер Британии заявил о готовности работать с любым президентом США
Премьер Британии заявил о готовности работать с любым президентом США
Правительство Великобритании готово работать с любым президентом США вне зависимости от исхода выборов главы государства. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в эфире телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы будем работать с тем, кого выберет американский народ", - сказал он, добавив, что "особые отношения между странами" сохраняются на протяжении десятилетий. Говоря об отказе президента США Джо Байдена снова бороться за президентское кресло на выборах в ноябре, Стармер отметил, что уважает решение американского лидера.
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