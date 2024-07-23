В Румынии ввели ограничения на потребление воды

Засуха установилась в Румынии после аномальной жары. Об этом сообщает Радио Румынии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в 449 населенных пунктах страны (15% общего количества) введены ограничения в водоснабжении, в том числе в городах Дорохой, Тыргу-Нямц, Тыргу-Окна, Роман, Пашкань, Хырлэу и частично Яссы с центральным водоснабжением. В 251 населенном пункте, где нет центрального водоснабжения, а только индивидуальные источники воды, колодцы пересохли. Больше всего от засухи пострадали уезды Ботошань, Яссы, Алба и Горж.

На румынской АЭС в Чернаводэ (уезд Констанца) проблем с водоснабжением нет.

Представители национальной администрации "Румынские воды" призывают население к рациональному потреблению воды, в особенности питьевой.

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