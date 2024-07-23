Нетаньяху поддержал участие ОАЭ в постконфликтном восстановлении Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал участие ОАЭ в восстановлении сектора Газа, в том числе и отправку войск, после окончания конфликта еврейского государства с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два израильских источника.

По их информации, представители США, ОАЭ и Израиля провели секретные переговоры, организованные Абу-Даби для обсуждения постконфликтного урегулирования в анклаве. На этом фоне Нетаньяху заявил, что поддерживает участие ОАЭ в восстановлении Газы, включая отправку войск в анклав, финансирование реконструкции его инфраструктуры, а также участие в реформе образовательной системы с целью дерадикализации населения. По оценке портала, проведение переговоров с США и ОАЭ свидетельствует о том, что израильский премьер начинает признавать потребность в реалистичном плане послевоенного урегулирования в Газе.

Как сообщает Axios, ранее такой план постконфликтного восстановления был разработан ОАЭ. Он предусматривает, в частности, размещение в анклаве временной международной миссии при наличии официального приглашения со стороны Палестинской национальной администрации (ПНА). В плане также излагается несколько выдвинутых ОАЭ условий, включая признание Израилем руководящей роли ПНА в Газе и его согласие на восстановление анклава на основе принципа сосуществования двух государств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!