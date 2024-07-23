Россияне сталкиваются с дискриминацией в аэропорту Еревана

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к послу Армении Вагаршаку Арутюняну по поводу случаев дискриминации россиян в ереванском аэропорту.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Telegram-каналы.

В Совет по правам человека при президенте России поступили обращения от граждан России, которые столкнулись с нарушением их прав со стороны сотрудников армянской авиакомпании FlyOne и сотрудников аэропорта "Звартноц". Фадеев попросил посла донести свою обеспокоенность по поводу подобных эпизодов компетентным органам Армении.

В Совете сообщили, что были сообщения о том, что пассажиров с детьми "регистрировали" на рейсах без мест и не предлагали никакой компенсации. Представители авиакомпании отказались дать им даже стакан воды и предложили лететь стоя.

Другой случай связан с группой россиян, летевших по маршруту Рим-Ереван-Москва, которые не сели на рейс в Москву из-за задержки рейса из Рима. Но вместо того, чтобы решить их проблему, сотрудники аэропорта задержали их и поместили в отделение полиции без каких-либо объяснений.

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