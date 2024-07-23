Глава британской армии призвал Запад готовиться к войне

Начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что западным странам следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности.

Как передает Day.Az, по его словам, которые приводит газета The Guardian, Великобритания и ее союзники должны быть готовы к "сдерживанию или ведению войны через три года".

В своей оценке Уокер исходит из якобы растущей угрозы в отношении Тайваня со стороны Китая и ядерных разработок Ирана.

Британский генерал высказал мнение, что конфликт с одной из этих стран или с Россией может привести к "значительной детонации" на других театрах военных действий.

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