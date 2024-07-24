В КНР заявили, что готовность Тайваня быть пешкой США ставит остров под угрозу

Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня подталкивает остров к опасности заискиванием перед США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ДПП охотно готова быть пешкой, упорно полагаясь на США в стремлении к независимости", - сказала Чжу Фэнлянь. По ее словам, местная администрация "беспринципно опирается на внешние силы и угождает им", но в конце "пешку принесут в жертву", ДПП "подвергнет Тайвань опасности и причинит серьезный вред тайваньским соотечественникам".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. США признают принцип "одного Китая", однако постоянно провоцируют КНР, отправляя делегации чиновников на Тайвань, а также поставляя острову оружие. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!