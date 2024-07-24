Кит обрушился на лодку в США

У города Портсмут в американском штате Нью-Гэмпшир кит вынырнул из воды и врезался в лодку, перевернув ее, сообщает Day.Az со ссылкой на CBS News. Подростки, находившиеся поблизости на другой лодке, засняли это на видео.

Человек, находившийся на борту лодки, выпал в воду, о его состоянии не уточняется. Неподалеку от перевернувшейся лодки на плаву было еще несколько судов.

У берегов Портсмута протекает река Пискатака, на ней расположена Портсмутская верфь Военно-морских сил США, где строятся американские атомные подводные лодки.