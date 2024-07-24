Греция надеется получить важный портфель в новом составе Еврокомиссии

Греция рассчитывает, что сможет получить важный пост в новом составе Еврокомиссии (ЕК), когда ее председатель Урсула фон дер Ляйен начнет формировать свою команду. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы определенно хотел, чтобы портфель с одной стороны, подчеркивал экономический прогресс Греции, а с другой - ее стратегическое положение на юго-восточном фланге Европы и НАТО", - сказал Мицотакис в интервью европейскому изданию газеты Politico. Призыв премьер-министра дать стране ключевой пост в ЕК высказан после того, как фон дер Ляйен официально избрали на второй срок и ей удалось заручиться поддержкой Европарламента. Издание указывает, что греческий премьер может получить желаемое, поскольку он "сыграл ключевую роль" в ее переизбрании главой Еврокомиссии. При этом самого премьера также часто упоминали в качестве возможной альтернативы Урсуле, в случае, если бы она не получила достаточной поддержки для выдвижения на второй срок.

Греция еще не назвала имена своих кандидатов для назначения в ЕК. Нынешний еврокомиссар от Греции по вопросам защиты европейского образа жизни, молодежи, культуры и образования Маргаритис Схинас ранее выразил надежду, что сможет остаться на занимаемой должности. Мицотакис также подчеркнул, что страна перестала быть "черной овцой Европы" и может играть более значимую роль на европейской и международной арене.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге 18 июля избрал фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии на второй срок. Глава ЕК проинформировала, что попросит правительства стран - членов ЕС назвать "в ближайшие недели" своих кандидатов на различные посты в Еврокомиссии с учетом "гендерного баланса", за исключением тех, кто продолжает занимать должности.

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