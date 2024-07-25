Британия поможет Польше в строительстве линии обороны на восточной границе

Великобритания окажет Польше помощь в строительстве линии оборонительных укреплений на границе с РФ и Белоруссией. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с его коллегой Джоном Хили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо за вашу поддержку в контексте [защиты] границы, которая является границей Европейского союза и восточного фланга НАТО, нашего западного мира. Это приносит ощутимые результаты, хотя бы в виде поддержки в строительстве [линии обороны в рамках проекта] "Восточный щит". В ближайшее время в Польшу прибудет ознакомительная группа британских инженерных войск для ознакомления с местностью, далее она продолжит свою миссию, я очень благодарен вам за это", - приводятся слова министра на странице его ведомства в X (ранее Twitter).

О программе "Восточный щит" впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск. По данным польского Минобороны, власти собираются завершить возведение линии укреплений на границе к 2028 году. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Непосредственно в приграничной зоне планируется создать противотанковые рвы и минные поля, а также установить противотанковые ежи. Также Польша закупит 150 бронеавтомобилей и разместит дополнительные беспилотники на границах с РФ и Белоруссией.

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