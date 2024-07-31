Эксперты заявили об опережении Китаем США во многих областях

Китай во многих сферах опережает США, баланс сил будет продолжать смещаться в сторону Пекина, если Вашингтон не примет меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованном аналитическим центром RAND.

"Во многих отношениях Китай опережает Соединенные Штаты и в значительной степени свел на нет военное преимущество США в западной части Тихого океана за два десятилетия целенаправленных военных инвестиций. Без существенных изменений со стороны Соединенных Штатов баланс сил будет продолжать смещаться в пользу Китая", - отмечается в докладе.

Авторы документа также считают, что Россия "обладает значительными стратегическими, космическими и кибернетическими потенциалами". Они также утверждают, что при нынешнем руководстве Россия "стремится вернуться к своей роли мирового лидера времен холодной войны".

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