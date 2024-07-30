Армения привлекает дополнительный личный состав в «Звартноц» вместо российских военнослужащих

В связи с предстоящим выводом российских пограничников Служба нацбезопасности Армении привлекает дополнительные силы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

"Служба нацбезопасности Армении предприняла необходимые меры по привлечению дополнительных сил для надлежащего осуществления пограничного контроля на пропускном пункте "Звартноц" в связи с выводом оттуда пограничников РФ", - говорится в сообщении.

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