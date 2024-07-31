Количество случаев дискриминации мусульман в США выросло на 70%

Количество случаев дискриминации мусульман и палестинцев в США и нападений на них выросло на 70% в первой половине 2024 года на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что за прошедшие шесть месяцев 2024 года CAIR получил 4,9 тыс. сообщений о случаях дискриминации мусульман и палестинцев, а также о преступлениях, совершенных на почве ненависти. По сравнению с аналогичным периодом 2023года этот показатель вырос на 70%. Правозащитники отмечают, что наибольшее количество жалоб было связано с дискриминацией в сфере образования, трудоустройства, а также получения убежища. За весь 2023 год в CAIR поступило около 8 тыс. подобных жалоб, включая 3,6 тыс. за последние три месяца года - с момента начала обострения палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами мирных жителей и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве, в результате которой 39 тыс. палестинцев погибли, 90,1 тыс. получили ранения.

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