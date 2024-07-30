Правительство США выступило в поддержку технологий ИИ с открытым кодом

Правительство США поддерживает использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) с открытым кодом. Об этом говорится в докладе Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA) в составе американского Министерства торговли, опубликованном на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В отчете признается важность открытых систем ИИ и содержится призыв активнее отслеживать риски, связанные с их широкой доступностью", - приводит пресс-служба ведомства слова главы NTIA Алана Дэвидсона. "Правительство должно сыграть ключевую роль в поддержке развития ИИ, одновременно наращивая потенциал для устранения [связанных с ним] рисков", - заявил Дэвидсон.

Согласно докладу, NTIA не видит оснований для ограничений в отношении компаний, делающих свои разработки на основе открытого кода широко доступными. Между крупными игроками технологической сферы ведутся споры о необходимости делиться данными о своих разработках, отмечает ведомство. В частности, американская компания OpenAI, представившая сервис ChatGPT, выступает за закрытие информации о внутренних процессах своих разработок для защиты от злоупотреблений, в то время как другие представители сферы, в том числе корпорация Microsoft, поддерживают более открытый подход.

Ранее президент США Джо Байден издал указ, обязующий разработчиков мощных систем ИИ делиться результатами тестирования по безопасности с американскими властями. В документе говорилось, что его действие распространяется на компании, разрабатывающие базовые ИИ-модели, которые потенциально могут представлять "риск для национальной и экономической безопасности США", а также для здоровья и безопасности населения.

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