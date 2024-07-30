В ФРГ усилили охрану вице-канцлера из-за поступающих угроз в его адрес

Охрана вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека ("зеленые") усилена в связи с поступающими в его адрес угрозами. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, министр получает многочисленные письма с угрозами. С апреля 2023 года Хабек подал порядка 700 заявлений через Минэкономики и свой офис в Бундестаге (парламенте ФРГ) с помощью специализированных юридических фирм. Некоторые сообщения в адрес министра содержат реальные угрозы. В связи с этим, как указывает газета, охрана Хабека была усилена. Представитель Минэкономики не стала комментировать Die Welt эту информацию, отметив, что вопросы безопасности обычно не комментируются.

Хабек - не единственный политик, в адрес которого поступают угрозы. По данным Федерального ведомства по уголовным делам Германии (БКА), количество нападений на должностных лиц на федеральном, региональном и местном уровнях в целом существенно возросло в прошлом году. По сравнению с 2022 годом это значение увеличилось примерно на 29% и составило около 5,4 тыс. случаев. Большинство правонарушений в прошлом году было совершено против членов партии "зеленых" (1 219), "Альтернативы для Германии" (478) и Социал-демократической партии Германии (420), резюмирует Die Welt.

В Германии в последнее время участились случаи нападений на политиков различных партий. После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок публично заявила, что не будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах, Хабек считается наиболее вероятным претендентом на эту должность от партии "зеленых".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!