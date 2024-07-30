ФБР заявило, что стрелявший в Трампа готовился к нападению более года

Совершивший покушение на Дональда Трампа 20-летний Томас Крукс начал закупаться оружием и материалами для изготовления бомбы более года назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) цитируя заявление представителя ФБР.

Как отмечает газета, это является весомым доказательством того, что стрелок давно готовил свое покушение на бывшего президента.

По данным ФБР, Крукс совершил 25 различных покупок оружия в Сети в период с весны 2023 года по первую половину этого года и шесть раз покупал материалы, используемые во взрывчатых веществах. Для этого он использовал псевдонимы и по крайней мере несколько зашифрованных аккаунтов для связи, отмечает The Washington Post (WP), чей журналист также присутствовал на брифинге с представителем ФБР.

В спецслужбе добавили, что за последний год Крукс искал в интернете информацию об электростанциях, массовых расстрелах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его мотивы пока неясны, отметили в спецслужбе. Доказательств, связывающих других людей с нападением, также не было найдено.

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