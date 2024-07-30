В Армении глава Службы скорой помощи обвиняется в получении взятки

Глава Службы скорой помощи Армении Саак Акопян обвиняется в получении взятки.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикорруционном комитете Армении.

Речь идет об участии в крупных коррупционных сделках с целью освобождения призывников от службы в армии. Еще троих лиц, причастных к этой истории, суд арестовал.

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