Во Франции задержали женщину, устроившую стрельбу в яслях

Вооруженная пистолетом женщина устроила стрельбу в яслях на юге Франции, ее задержала полиция. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, женщина пришла в детское учреждение примерно в 17:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени), чтобы забрать своего годовалого ребенка. Однако затем она зашла в кабинет директора и несколько раз выстрелила из пистолета. Прибывшие на место сотрудники полиции применили электрошоковый пистолет для ее задержания.

Оружие, обнаруженное у женщины, оказалось заряжено холостыми патронами. Также при ней был найден нож. В результате ее действий никто не пострадал.

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