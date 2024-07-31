На главу Суверенного совета Судана совершено покушение

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан выжил после покушения ранним утром в среду.

Как передает Day.Az, об этом сообщают суданские СМИ.

Покушение было совершено на главу Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха Аль-Бурхана во время его посещения военной базы на востоке страны, сообщила суданская газета Sudan Tribune.

По информации издания, политика пытались убить при помощи беспилотника во время церемонии выпуска военных курсантов на одной из военных баз на востоке страны.

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