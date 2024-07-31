США могут ввести новые санкции против Грузии

Вашингтонская администрация рассматривает возможность введения новых санкций против Грузии, власти США рассчитывают на то, что Тбилиси изменит курс в последующие месяцы. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы спросили о санкциях. Мы активно рассматриваем имеющиеся у нас возможности в этой сфере. Я не стану анонсировать что-либо, но мы это рассматриваем. Речь идет не только о тех, кто извлекает выгоду из коррупции, но и о тех, кто причастен к нарушению прав человека, согласно Глобальному акту о правах человека имени Магнитского", - сказал он.

Вместе с тем, по словам О'Брайена, "правящей партии Грузии должно быть ясно, что есть путь назад". Говоря о Грузии, он добавил: "Год назад мы видели, что избран неверный путь, а потом правящая партия изменила свой курс и добилась огромных успехов. Я надеюсь, что это может снова произойти в последующие месяцы".

Отношения Грузии с США, а также ЕС разладились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае 2024 года. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также представителей правоохранительных органов.

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