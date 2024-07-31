На улицах Парижа увеличивается число бездомных

Число бездомных и попрошаек на улицах Парижа с каждым днем увеличивается, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лежанки из картонок и самодельные палатки-шалаши можно увидеть на главных туристических улицах Парижа, в том числе на Елисейских полях. Бездомных можно заметить и в непосредственной близости от олимпийских объектов. Около арен, где проходят соревнования, всегда усилена охрана, но жандармы и солдаты национальной гвардии не обращают на бездомных внимания.

Французские власти на протяжении последнего года массово выселяли за пределы Парижа проживающих на улицах бездомных. По информации инициативной группы Revers de la médaille ("Обратная сторона медали"), с 1 мая 2023 года по 1 апреля 2024 года из Парижа в регионы были отправлены 12,5 тыс. человек, при этом в июне и в июле полиция продолжала выселять обитателей палаточных городков под мостами и "сквотов". Людей вывозили далеко за пределы Парижа, в том числе в Орлеан или Страсбург, предоставляя им на определенный срок места для проживания, по истечении которого они вновь оказывались на улице.

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