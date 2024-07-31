Трамп назвал виновного в сближении России и Китая

США поспособствовали сближению России и Китая. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, укрепление сотрудничества Москвы и Пекина началось во время президентства Барака Обамы. Трамп также выразил уверенность, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он остался хозяином Белого дома. Как утверждает политик, он обсуждал это с российским президентом Владимиром Путиным.

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