Индия запускает атомный реактор-размножитель

Совет по регулированию атомной энергетики Индии одобрил ввод в эксплуатацию первого отечественного прототипа быстрого реактора-размножителя с натриевым охлаждением (PFBR) мощностью 500 МВт. Об этом сообщает газета The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После его ввода в эксплуатацию Индия станет второй после России страной, располагающей коммерчески эксплуатируемым быстрым реактором-размножителем, - цитирует издание заявление Совета. - Ввод в строй PFBR станет важной вехой в индийской программе атомной энергетики".

В реактор, расположенный в Калпаккаме в южном штате Тамилнад, пройдет загрузка ядерного топлива и состоится последующий запуск цепной реакции. Ранее в этом году состоялась поэтапная загрузка управляющих элементов активной зоны PFBR и подготовка к началу процесса начала цепной реакции ядерного деления, после этого реактор будет переведен в режим экспериментальной эксплуатации на малой мощности.

PFBR был полностью спроектирован и построен индийской компанией BHAVINI в рамках правительственной инициативы Aatmanirbhar Bharat ("Самодостаточная Индия").

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!