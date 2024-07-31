Армения сменяет вектор приоритетов - Европа вместо России
Автор: Байрам Эльшадов
Российские пограничники уходят первого августа из армянского аэропорта "Звартноц" после 32 лет службы, в связи с чем СНБ Армении сообщила о привлечении "дополнительных" сил для охраны границ в аэропорту.
Под словом "дополнительных", вероятно, подразумевались европейские партнеры, так как буквально сегодня глава "наблюдательной миссии" Евросоюза в Армении Маркус Риттер и политический советник спецпредставителя ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии обсудили с командующим пограничной службы войск СНБ Армении полковником Эдгаром Унаняном вопросы, связанные с "расширением" сотрудничества.
Армения, используя тактику, призванную обмануть всех, заранее заявила о нехватке пограничников, что создаст идеальные условия для последующей замены их на европейцев.
Поначалу армянское правительство будет просить ЕС временно разместить своих представителей в аэропорту, пока не будут набраны новые местные кадры.
"Временное" присутствие может затянуться, и ЕС таким образом укрепит свое влияние в регионе, проникая все глубже в Армению, что приведет к очередному ее отдалению от давнего союзника России.
С каждым новым соглашением с ЕС Армения все больше отворачивается от Москвы, предпочитая европейскую интеграцию российским связям.
Конечная цель Армении - как можно скорее оторваться от России и стать марионеткой Запада.
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