Автор: Байрам Эльшадов

Российские пограничники уходят первого августа из армянского аэропорта "Звартноц" после 32 лет службы, в связи с чем СНБ Армении сообщила о привлечении "дополнительных" сил для охраны границ в аэропорту.

Под словом "дополнительных", вероятно, подразумевались европейские партнеры, так как буквально сегодня глава "наблюдательной миссии" Евросоюза в Армении Маркус Риттер и политический советник спецпредставителя ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии обсудили с командующим пограничной службы войск СНБ Армении полковником Эдгаром Унаняном вопросы, связанные с "расширением" сотрудничества.

Армения, используя тактику, призванную обмануть всех, заранее заявила о нехватке пограничников, что создаст идеальные условия для последующей замены их на европейцев.

Поначалу армянское правительство будет просить ЕС временно разместить своих представителей в аэропорту, пока не будут набраны новые местные кадры.

"Временное" присутствие может затянуться, и ЕС таким образом укрепит свое влияние в регионе, проникая все глубже в Армению, что приведет к очередному ее отдалению от давнего союзника России.

С каждым новым соглашением с ЕС Армения все больше отворачивается от Москвы, предпочитая европейскую интеграцию российским связям.

Конечная цель Армении - как можно скорее оторваться от России и стать марионеткой Запада.