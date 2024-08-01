Ханию убили с санкции США

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани считает, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране не могло произойти без санкции Вашингтона и поддержки разведсообщества США.

"Этот акт не мог осуществиться без разрешения и разведывательной поддержки США", - говорится в письме Иравани, направленном председателю Совета Безопасности всемирной организации, функции которого в июле выполняет РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя игнорировать ответственность Соединенных Штатов за это ужасное преступление как стратегического союзника и ключевого сторонника израильского режима в регионе", - добавил дипломат.

Ранее ХАМАС заявило о гибели Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!