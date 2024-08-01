Переговоры Израиля и ХАМАС после убийства Хании могут быть заморожены

Переговоры о заложниках между правительством Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС могут быть заморожены на несколько недель или даже месяцев. Об этом сообщил 13-й телеканал телевидения Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, членам израильского кабинета министров был озвучен прогноз, согласно которому убийства военного руководителя шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра в Бейруте и главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране приведут к приостановке переговоров.

Кроме того, в том же прогнозе говорилось, что Иран может нанести удар по Израилю со своей территории.

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