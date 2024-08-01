Эрдоган выразил Папе Римскому возмущение церемонией открытия ОИ-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Папой Римским, в ходе которого выразил возмущение церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. По его мнению, она превратилась в акцию по пропаганде нетрадиционных отношений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган заявил, что аморальные демонстрации, устроенные во время открытия Олимпийских игр в Париже, вызвали возмущение и реакцию. Он заявил, что под видом свободы выражения мнений и толерантности попирается человеческое достоинство, высмеиваются религиозные и моральные ценности и это оскорбляет мусульман не меньше, чем христианский мир. Президент Эрдоган также заявил, что вызов религиозным ценностям, извращенная пропаганда и моральный коллапс, в который погружается мир на Олимпийских играх, проводимых с целью объединения людей, являются тревожными сигналами", - говорится в сообщении, которое распространил департамент коммуникаций турецкого лидера.

Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже продемонстрировали провокационную пародию на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

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