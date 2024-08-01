Израиль подвергся ракетной атаке со стороны границы с Ливаном

В северной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги, сообщает Day.Az со ссылкой на Армию обороны страны.

Сообщается, что "десятки ракет" выпущены по Галилее (область на севере страны возле границы с Ливаном).

Сирены тревоги звучат в населенных пунктах Ханита, Шломи, Мецова, Рош-Ханикра, Бецет, Лиман и в промышленной зоне Ачзив Мило.

Lebanon 24 публикует фотографию запуска ракет, отмечая, что они запущены из Ливана. Ливанская группировка "Хезболла" взяла ответственность за удар и заявила, что "удар нанесен в ответ на налеты израильских ВВС на населенные пункты Кфар-Кила и Шамаа, где погибли мирные жители".

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