The New York Times выдвинула новую версию гибели Исмаила Хании

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы, которую заложили в его тегеранской резиденции около двух месяцев назад.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что взрывное устройство активировали дистанционно при появлении Хании в нужной комнате. На снимках с места инцидента видно, что взрыв выбил несколько окон и обрушил часть стены. Авторы материала утверждают, что такие повреждения могли быть получены скорее в результате подрыва, а не ракетного удара.

По данным журналистов, операция по убийству главы политбюро ХАМАС планировалась в течение нескольких месяцев.

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