В Польше заявили, что нелегальные мигранты все чаще попадают в страну из Латвии

Нелегальные мигранты все чаще попадают на территорию Польши из Латвии. Об этом сообщил на брифинге представитель министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наблюдается новый тренд - все больше мигрантов привозятся в район [польской] границы из Латвии [через Литву]", - сказал он.

"В легковые автомобили набивают по 12 человек, мигрантов. Это молодые люди. Полиция [потом] задерживает их на территории Польши, а затем выдворяет в ту страну, из которой они прибыли", - добавил чиновник.

О том, как мигранты попадают в Латвию, Добжиньский не сообщил.

Представитель МВД при этом отметил, что создание 13 июня буферной зоны на границе с Белоруссией сократило число попыток нелегального перехода границы на том участке.

Длина буферной зоны составляет 60,67 км, ширина - от 200 м от 2 км. В 2022 году на 186 км восточной границы была сооружена защитная стена высотой 5,5 м, оборудованная видеокамерами, прожекторами и датчиками движения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!