Ким Чен Ын назвал Южную Корею "неизменным врагом"

Лидер КНДР Ким Чен Ын опроверг информацию южнокорейских СМИ о том, что в республике в результате наводнений погибли или пропали без вести до 1,5 тыс. человек, назвав соседнюю страну "неизменным врагом".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

2 августа Ким Чен Ын посетил вертолетную часть ВВС Корейской народной армии, которая была задействована при эвакуации населения во время наводнения в городе Синыйджу и уезде Ыйджу. 28 июля лидер КНДР лично руководил работой по эвакуации и спасению соотечественников в районах с опасностью затопления. За шесть часов вертолеты эвакуировали около 4,2 тыс. человек.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что сейчас ничтожные СМИ врага распространяют сфабрикованную дезинформацию о том, что в наших пострадавших районах жертвы превысят 1 тыс. и 1,5 тыс. человек и что во время спасательной работы, как представляется, потерпели крушение несколько вертолетов. Он отметил, что гнусные намерения сеульских элементов, которые занимаются такой интриганской пропагандой, очевидны и ясны", - указывает ЦТАК.

Несколько южнокорейских СМИ сообщали, что в результате наводнений, вызванных повышением уровня воды в реке Амноккан, число погибших и пропавших без вести достигало 1-1,5 тыс. человек. Власти Республики Корея заявляли, что КНДР понесла "существенный урон" от наводнений.

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что [этот] враг - неизменный враг, и резко раскритиковал низменное нутро и рутинные привычки отбросов из Республики Корея, которые прибегают к гнусной интриганской пропаганде, чтобы любой ценой очернить нас и исказить имидж нашей республики", - пишет ЦТАК. По его информации, лидер КНДР заявил, что страна не откажется от "укрепления обороноспособности" государства в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и в интересах народа.

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