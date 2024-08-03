В Иране считают, что «Хезболла» будет бить вглубь Израиля

Постоянное представительство Ирана в ООН ожидает глубоких ударов "Хезболлы" по Израилю после атаки по второму лицу шиитской организации в Бейруте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом представитель Ирана заявил в эфире телеканала CBS.

"До сих пор между "Хезболлах" и израильским режимом существовало неписаное понимание, согласно которому они не выходили за определенные рамки при проведении военных операций, это означало, что они ограничивали свои действия приграничными районами и территориями не в глубине страны, предпринимали шаги главным образом против военных целей", - заявили в постпредстве Ирана.

Дипломат добавил, что после удара по южному пригороду Бейрута, Дахии, "Хезболла" может отказаться от этих неписанных ограничений, нанося удары вглубь территории Израиля - в том числе и по невоенным целям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!