В Турции заблокирован Instagram

Управление информационных технологий и коммуникаций Турции обнародовало причину блокировки Instagram, отметив, что радикальное решение принято из-за несоблюдения правил, определенных как "каталог преступлений".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующее решение было размещено на сайте структуры.

Власти заявили, что отмена запрета будет зависеть от позиции руководства Instagram.

Напомним, что в Турции с 29 апреля введен запрет в связи с Threads.

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