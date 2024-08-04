Ещё один спортсмен Олимпиады стал жертвой некомпетентности Франции
Во Франции по некомпетентности властей отравился ещё один Олимпийский атлет.
Как передает Day.Az, пловец Швейцарии Адриен Бриффод подхватил желудочную инфекцию после того, как принял участие в заплыве в Сене на 1.5 километра.
Представители швейцарской команды отметили, что он не будет участвовать в смешанной эстафете и им придется менять состав.
В заявлении олимпийской сборной подчеркивается, что нынешнее состояние Бриффода связано непосредственно с качеством воды в реке.
Напомним, что французские власти, потратили почти 1.5 млрд долларов на то, чтобы хоть как-то очистить Сену от нечистот. Мэр Парижа даже совершила в реке заплыв, попытавшись доказать, что река безопасна. Президент Макрон тоже обещал поплавать, но так этого и не сделал. Понятно почему.
Триатлон в реке Сена переносился несколько раз. Ранее после заплыва вырвали спортсмены Канады и Казахстана. Некоторые атлеты высмеяли состояние реки в своих профилях в соцсетях, возмущаясь ситуации.
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