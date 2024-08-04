В Англии во время беспорядков задержали десятки человек

Десятки человек были задержаны во время антииммигрантских протестов, которые прошли в субботу во многих городах Соединенного Королевства. Как сообщают британские СМИ, в некоторых случаях акции протеста, устроенные крайне правыми силами на фоне убийства трех детей в Саутпорте, закончились столкновениями с полицейскими и мародерством.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно информации, распространенной полицейскими службами различных графств, 20 человек были задержаны в Ланкашире, 10 - в Стаффордшире, 6 - в Ливерпуле, 4 - в Кингстон-апон-Халле, в Харлпуле два подростка в возрасте 11 и 14 лет были задержаны за нарушение общественного порядка с применением насилия. Множество задержаний было проведено в Бристоле, где волнения продолжились поздно вечером. Обычно полиция использует камеры наблюдения на подобных акциях протеста, и в последующие дни число задержанных увеличивается.

Согласно кадрам, которые разместил телеканал Sky News, во время протестов в Манчестере группа людей разграбила продуктовый магазин, еще пара торговых точек, включая салон сотовой связи, были разграблены в Ливерпуле. В Белфасте сожгли автомобиль и кафе, а в Кингстон-апон-Халле у нескольких магазинов разбили витрины.

В Ливерпуле из толпы в полицию летели бутылки и булыжники, некоторые демонстранты использовали огнетушители. Два полицейских попали в больницу с подозрением на сломанную челюсть и нос. В другом случае манифестанты свалили полицейского, который ехал на мотоцикле, и избили его. Газета The Daily Mail распространила фото, как хулиганы в Бристоле кидают пивные кеги в автомобили полиции.

Протесты в Великобритании проходят после инцидента в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса по мотивам творчества Тейлор Свифт. Нападавший был немедленно задержан.

Он родился в валлийском Кардиффе, проживал в деревне Бэнкс недалеко от Саутпорта. По информации газеты The Times, Рудакубана - этнический руандиец, его семья сбежала в Великобританию от геноцида на родине. Жертвами атаки стали три девочки шести, семи и девяти лет. Ранены еще восемь детей, состояние пятерых из них оценивалось как критическое, но его удалось стабилизировать. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.

По информации правительства, одной из причин волнений стала распространенная после трагедии информация, что нападавший был просителем убежища.

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