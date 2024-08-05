КСИР опроверг слухи о вербовке агентов в Иране для убийства Хании

Заместитель по разведывательным вопросам командира спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) на закрытом заседании Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана опроверг информацию о вербовке сотрудников иранских спецслужб для организации убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель парламентской комиссии Эбрахим Резаи, предоставивший очередной отчет о расследовании гибели Хании.

"Заместитель командира сил "Аль-Кудс" подчеркнул, что убийство мученика Хании не было результатом внедрения [агентов], и в этом инциденте вопрос внедрения не обсуждается", - приводит слова Резаи агентство IRNA.

"В настоящее время предпринимаются масштабные шаги по наступлению на сионистский режим (имеется в виду Израиль), который находится в сложной ситуации. Вплоть до сегодняшнего дня мы выявляли и уничтожали шпионскую сеть "Моссад" как внутри страны, так и за ее пределами", - привел парламентарий слова заместителя министра разведки по безопасности, который также присутствовал на встрече. Резаи добавил, что выяснение всех обстоятельств гибели главы политбюро ХАМАС будет продолжаться.

Депутат не раскрыл имена высокопоставленных представителей иранских спецслужб.

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