Литва направила в Латвию пограничников

Литва по просьбе Латвии направила группу пограничников для помощи в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщила журналистам глава МВД Литвы Агне Билотайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо помочь нашим латвийским коллегам, чтобы нам самим не сталкиваться со вторичной миграцией через Литву из Латвии в страны Западной Европы", - сказала она.

По просьбе Латвии Литва направляет группу из 10-15 человек. Точное число министр не назвала. Ранее сообщалось, что они будут сняты с литовско-российской границы. Аналогичная просьба Латвии была учтена осенью 2023 года. Тогда в помощь коллегам Литва направила 20 пограничников.

По данным литовского погранведомства, в 2024 году на границе стран Балтии и Польши зарегистрировано около 24 тыс. нелегалов. Литва, которая вытесняет мигрантов с границы обратно в Белоруссию, в этом отношении находится в наиболее благополучном положении. Ее границу пытались перейти всего около 370 человек. На Латвию пришлось около 3 тыс. нелегалов.

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