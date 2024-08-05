https://news.day.az/world/1679957.html Число погибших в Бангладеш достигло 110
Число погибших в Бангладеш достигло 110
По меньшей мере 110 человек погибли в понедельник в результате протестов в Бангладеш.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Business Standard.
По ее информации, наибольшее число жертв зарегистрировано в Дакке - 71.
Ранее сообщалось о 56 погибших.
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