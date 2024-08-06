Экс-глава МИД Израиля может стать новым министром обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность замены министра обороны страны и перераспределения министерских постов внутри политической коалиции, передает Day.Az со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

По ее данным, из-за обострения разногласий между Нетаньяху и нынешним министром обороны Йоавом Галантом внутри партии "Ликуд" вновь начали обсуждать возможную замену последнего.

Как отмечает издание, одним из основных кандидатов на этот пост является 70-летний отставной генерал Габи Ашкенази, который прослужил в вооруженных силах страны почти 40 лет, а с 2007 по 2011 год занимал пост начальника Генштаба Армии обороны Израиля.

С 2020 по 2021 год Ашкенази также занимал должность министра иностранных дел.

По данным авторов статьи, Нетаньяху планировал предложить Ашкенази пост министра обороны еще в октябре 2023 года: политики даже провели встречу в Генштабе, однако тогда никаких кадровых замен сделано не было.

Галант занимает пост министра обороны с декабря 2022 года.

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