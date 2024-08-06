В Турции подняли налоги на покупки из-за границы

Налоги на приобретаемые гражданами Турции за рубежом товары увеличены от 66% до 100%.

Как сообщает Day.Az, об этом следует из указа Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Необлагаемый налогом лимит за купленные за пределами республики товары и их экспресс-доставку снижен со €150 до €30.

Согласно документу, которые вступит в силу через 15 дней, налог на товары, приобретенные турками в странах Евросоюза, составит 30% от суммы покупки, и 60% - из других стран. Ранее налог на приобретенные в странах ЕС товары составлял 18%, в не входящих в него государствах - 30%.

Налогом не облагается вес товаров, не превышающий 30 кг. В случае его превышения к ним применяется дополнительная пошлина в 48%, говорится в документе.

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