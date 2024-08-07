https://news.day.az/world/1680355.html В Непале разбился вертолет
В Непале разбился вертолет
Вертолет, на борту которого находилось пять человек, разбился в районе Шивпури в Непале.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Himalayan Times.
В вертолете находились четверо граждан Китая и пилот-непалец.
Борт вылетел из Катманду, и вскоре связь с ним была потеряна.
Пока о судьбе пассажиров и пилота информации не поступало.
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