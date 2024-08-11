Польша вложит миллиарды злотых в реформу гражданской обороны
Польша готовится потратить миллиарды злотых на гражданскую оборону после начала Россией СВО. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Проект революционного законодательства призван обеспечить координацию ведомств в чрезвычайных ситуациях и выполнить рекомендации аудиторов по созданию всеобъемлющего правового акта для защиты населения, пишет издание.
"Это революционный проект, который меняет систему гражданской защиты", - заявил в среду министр внутренних дел Томаш Семоняк в интервью Публичному радио 1. По его словам, план потребует "многомиллиардных расходов" злотых.
Администрация стремится установить процедуры на основе существующих ресурсов и структур, включая противопожарную службу, здравоохранение, а также процессы оповещения о ЧС и механизмы кризисного управления.
Законопроект также предусматривает активное участие местных муниципалитетов, которые должны будут разработать планы эвакуации гражданского населения, составить списки объектов культурного наследия, а также сил и транспортных средств для проведения операций.
"Деньги - проблема, которая также присутствует здесь, поскольку это дорогостоящая система", - отметил Семоняк.
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