В США заявили, что не готовы к войнам будущего

В США заявили, что отстают от Китая и России в освоении новых способов ведения конфликтов. Об этом пишет издание Foreign Affairs, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению авторов публикации, в будущих конфликтах не будет учитываться, у кого больше людей, вооружения или техники.

"В новых конфликтах будут доминировать все более автономные системы вооружений и мощные алгоритмы. К сожалению, это будущее, к которому Соединенные Штаты по-прежнему не готовы", - говорится в материале.

Обозреватели подчеркивают, что американская техника не может противостоять атакам беспилотников, а американские военные не освоили тонкости работы с искусственным интеллектом. Поэтому в будущем американские солдаты могут оказаться в конфликте, в котором у них не будет преимущества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!